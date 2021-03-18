Дзюба положил двушку Словении, Россия лидирует в группе, еще одно золото и рекорд в фигурке, у Роналду украли гол, Поветкин проиграл Уайту нокаутом и другие новости

1. Русская машина переехала Словению в матче квалификации ЧМ-2022 и лидирует в группе, набрав 6 очков из 6 возможных. Дубль на счету Дзюбы, он в шаге от бомбардирского рекорда Кержакова.

Артем передал привет хейтерам, а партнеры сравнили его с самим Пеле. За сборную дебютировал юный Мухин, а Черчесов уже догнал Хиддинка по количеству побед. Переобуваемся?

2. Норвежцы на игру с Турцией вновь вышли в футболках в поддержку акции против нарушения прав человека в Катаре, но сгорели 0:3. К социальной кампании присоединились Нидерланды, одержавшие убедительную победу над Латвией. Люксембург сенсационно прибил Ирландию в гостях, Модрич стал рекордсменом сборной Хорватии по числу матчей, Жота забил два головой Сербии, но португальцы разбазарили преимущество и упустили победу.

В концовке случился скандал – судьи не увидели, что мяч после удара Роналду пересек линию ворот, и украли у португальцев чистый гол. За сборную Криш не забивает уже четыре игры кряду. Результаты игрового дня смотрите здесь и здесь.

3. Виктория Синицина и Никита Кацалапов принесли России очередное золото на ЧМ по фигурному катанию – в танцах на льду наши фигуристы не побеждали 12 лет. Всего у российской сборной шесть медалей, что является повторением национального рекорда. Просто посмотрите на эмоции нашей замечательной пары.

Нэтан Чен одержал победу в мужском одиночном турнире. Коляда занял 5-е место, Семененко – 8-е: их результаты обеспечили России максимальную квоту на Олимпиаде.

4. Временный чемпион мира WBC в тяжелом весе Александр Поветкин проиграл нокаутом британцу Уайту в четвертом раунде матча-реванша.

5. Серия ЦСКА – «Локомотив» в Кубке Гагарина продлилась на седьмой матч. Ярославцы дожали соперника в овертайме благодаря голу Ткачева, прервавшего неудачную серию без очков. У «Локомотива» таких длинных серий не было с 2014 года.

6. Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, у Мазепина последнее место – дебют удачным точно не назовешь.

7. НХЛ. «Питтсбург» забросил 6 шайб «Айлендерс», прервав серию побед Сорокина, «Тампа» проиграла во второй раз подряд, уступив «Каролине». Все результаты дня – здесь.

8. НБА. 38 очков Уильямсона помогли «Новому Орлеану» обыграть «Даллас» и другие матчи.

9. Кокорин вернется в расположение «Фиорентины» в понедельник. В клубе рассчитывают, что он будет готов к «Аталанте».

10. UFC. Нганну нокаутировал Миочича и стал чемпионом в тяжелом весе, Абубакар Магомедов, двоюродный брат Хабиба, одержал первую победу в промоушене. Все результаты вечера – здесь.

11. Восстановление таланта «Барселоны» Фати проходит с осложнением – есть риск, что ему придется удалять мениск. На этой неделе 18-летнего игрока лично поддержал президент клуба Жоан Лапорта.

12. ЦСКА разгромил УНИКС в матче Единой лиги ВТБ.

13. «Тамбов» не подал заявку на лицензию РПЛ и ФНЛ на следующий сезон.

Цитаты дня

Виталий Милонов: «Новая этика, убивающая Европу и США, убивает и женственность. Все эти бодипозитивные феминистки не могут быть прекрасными фигуристками, как русские девушки»

Артем Дзюба: «Приятно забить Облаку. Главное, чтобы сейчас не начали говорить, что Словения не та»

Алексей Мишин: «Туктамышева – это Статуя Свободы для фигуристок за 20. Ее факел освещает слова: не бросайте, боритесь!»

Аршавин о 17-летнем Захаряне: «Даже в 19 лет я по 20-30 минут играл в РПЛ, а он почти в основе»