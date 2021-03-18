Россия – Словения. Головин, Оздоев и Дзюба в старте. Онлайн-трансляция начнется в 17:00

Во втором туре квалификации ЧМ-2022 сборная России принимает в Сочи Словению.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.

РОССИЯ: Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Александр Головин, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Рифат Жемалетдинов, Юрий Жирков, Артем Дзюба.

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