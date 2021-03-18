Россия – Словения. Головин, Оздоев и Дзюба в старте. Онлайн-трансляция начнется в 17:00

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Во втором туре квалификации ЧМ-2022 сборная России принимает в Сочи Словению.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.

РОССИЯ: Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Александр Головин, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Рифат Жемалетдинов, Юрий Жирков, Артем Дзюба.

Россия – Словения
Дата проведения
27 марта, 17.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча текстовый онлайн статистика
РоссияШунин, Кудряшов, Семенов, Джикия, Жирков, Оздоев, Кузяев, Жемалетдинов, Головин, Фернандес, Дзюба.
СловенияОблак, Мевля, Блажич, Балковец, Стоянович, Бийол, Куртич, Иличич, Ловрич, Зайц, Шпорар.

Таблицы отбора ЧМ-2022

Статистика отбора ЧМ-2022

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