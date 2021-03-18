Роналду 4 матча не забивает и не ассистирует за сборную Португалии

сыграла вничью с Сербией (2:2) во 2-м туре квалификации ЧМ.

Форвард Криштиану Роналду не отметился результативными действиями в этом матче.

Он не набрал ни одного очка по системе «гол+пас» за последние четыре игры за сборную. Ранее ему не удалось отличиться в матчах с Францией (0:1), Хорватией (3:2) и Азербайджаном (1:0). При этом Роналду провел на поле все 90 минут в каждом из них.

Последнее его результативное действие за сборную случилось 11 ноября – против «Андорры» (7:0). Тогда он и забил, и отдал голевую передачу.

За Роналду забил в Серии А 23 мяча за 24 игры. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Гол Роналду в ворота Сербии не засчитали. Судьи посчитали, что мяч не пересек линию