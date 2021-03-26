Сборная России завоевала 6 медалей на чемпионате мира по фигурному катанию-2021. Это повторение рекорда ЧМ-1998 и 1999

Сборная России завоевала 6 медалей на чемпионате мира по фигурному катанию-2021 в шведском Стокгольме.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в соревнованиях спортивных пар, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали бронзовыми призерами.

одержала победу в женском одиночном катании, взяла серебро, – бронзу.

и выиграли золото в танцах на льду.

Российские фигуристы повторили рекорд чемпионатов мира 1998 и 1999 годов, когда у сборной также было 6 медалей.

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