Сборная России завоевала 6 медалей на чемпионате мира по фигурному катанию-2021. Это повторение рекорда ЧМ-1998 и 1999

Сборная России завоевала 6 медалей на чемпионате мира по фигурному катанию-2021 в шведском Стокгольме.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в соревнованиях спортивных пар, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали бронзовыми призерами.
Анна Щербакова одержала победу в женском одиночном катании, Елизавета Туктамышева взяла серебро, Александра Трусова – бронзу.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли золото в танцах на льду.
Российские фигуристы повторили рекорд чемпионатов мира 1998 и 1999 годов, когда у сборной также было 6 медалей.
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