Дзюба о голе Словении: «Парни говорят: «Ты че творишь – как Пеле!» На каких-то инстинктах разобрался»

Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал дубль в ворота Словении (2:1) в квалификации ЧМ-2022.

– Расскажи, как ты два гола забил.

– Первый мы разыграли с Далером. Подача с фланга шла, я увидел его, скинул, он принял и подождал меня, покатил очень удобно, и я успел увидеть, что Облак перемещается. Попал очень неплохо низом ему в противоход.

Второй – Головин ударил, рикошет от перекладины, отлетает мне в лицо, хотел на грудь, вылетел мяч. И там дальше на каких-то инстинктах я как-то разобрался. Парни говорят: «Ты че творишь – как Пеле!»

Было приятно все это молниеносно это сделать. Показал, что техника присутствует.

– Был момент, когда тебе было обидно за то, что не забил сегодня в матче?

– Был момент, когда во втором тайме выбегали в контратаку. Я чуть-чуть «поднаелся», резко пяткой скинул, и Леха Миранчук отдал мне передачу. Я хотел принять вперед и сразу с левой пробить. Мяч скользнул и неудобно отскочил назад. Сзади в подкате у меня выбили мяч.

Этот моментик меня расстроил, а в целом, наверное, очень хороший матч провели. Плюс жалко, когда при подаче Леха пропустил мяч, я ему скинул, он думал, он в касание ударит. Если бы он забил, это был бы потрясающий гол.

В таких ситуациях думаешь, что можно было принять и пробить самому. Не знаю, по игре это, наверное, было правильно – пас отдавать, – сказал Дзюба.

Артем Дзюба: «Мы безумно счастливы. Порадовали народ, надеюсь. А злопыхатели – крепитесь»