Артем Дзюба: «Мы безумно счастливы. Порадовали народ, надеюсь. А злопыхатели – крепитесь»

Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал результат матча со Словенией (2:1) в квалификации ЧМ-2022.

– Показалось, что настрой у тебя был запредельный, как и у всей команды. Это так?

– Да, это правда так, потому что не совсем удачной была игра с Мальтой, наверное, в плане содержания игры. Много разговоров, критики. Мы готовились, настраивались – и безумно счастливы.

Сегодня был единый коллектив. Бились-сражались за каждый клочок, стелились под мяч по 2-3 футболиста. Команда сегодня – бойцы, безумно ими горжусь.

Спасибо огромное стране, чувствовали поддержку и на стадионе, и у телевизора. Мы безумно счастливы. Надеюсь, порадовали народ. А злопыхатели – ну, крепитесь, – заявил Дзюба.

«Главное – чтобы теперь не говорили, что Словения не та». Дзюба, Черчесов и другие после победы