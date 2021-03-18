Гол Роналду в ворота Сербии не засчитали. Судьи посчитали, что мяч не пересек линию

Португалия и Сербия сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2022 (2:2).
На 93-й минуте случился спорный эпизод. Форвард португальцев Криштиану Роналду пробил по воротам, но защитник сербской команды Стефан Митрович в подкате вынес мяч.
Судьи посчитали, что в этом эпизоде мяч не пересек линию, поэтому взятие ворот не было зафиксировано.
Матч обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. На игре не было ни ВАР, ни системы определения гола.
Возмущенный судейским решением Роналду, не дожидаясь финального свистка, покинул поле и на эмоциях бросил на газон капитанскую повязку.
Судьи не засчитали гол Роналду, Португалия не обыграла Сербию, а Криш психанул и выкинул капитанскую повязку 😡— Матч ТВ (@MatchTV) March 27, 2021
Очень спорный момент в самой концовке матча 🤔
Но как же хорош защитник, сделавший два сейва подряд! 👏 pic.twitter.com/wFAnNYD4AC