Гол Роналду в ворота Сербии не засчитали. Судьи посчитали, что мяч не пересек линию

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Португалия и Сербия сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2022 (2:2). 

На 93-й минуте случился спорный эпизод. Форвард португальцев Криштиану Роналду пробил по воротам, но защитник сербской команды Стефан Митрович в подкате вынес мяч.

Судьи посчитали, что в этом эпизоде мяч не пересек линию, поэтому взятие ворот не было зафиксировано.  

Матч обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. На игре не было ни ВАР, ни системы определения гола.

Возмущенный судейским решением Роналду, не дожидаясь финального свистка, покинул поле и на эмоциях бросил на газон капитанскую повязку.

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