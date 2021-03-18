Гол Роналду в ворота Сербии не засчитали. Судьи посчитали, что мяч не пересек линию

и Сербия сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2022 (2:2).

На 93-й минуте случился спорный эпизод. Форвард португальцев пробил по воротам, но защитник сербской команды Стефан Митрович в подкате вынес мяч.

Судьи посчитали, что в этом эпизоде мяч не пересек линию, поэтому взятие ворот не было зафиксировано.

Матч обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. На игре не было ни ВАР, ни системы определения гола.

Возмущенный судейским решением Роналду, не дожидаясь финального свистка, покинул поле и на эмоциях бросил на газон капитанскую повязку.