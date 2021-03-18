Квалификация ЧМ-2022. Нидерланды принимают Латвию, Португалия в гостях у Сербии, Беларусь против Эстонии

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Во втором туре отбора ЧМ-2022 сборная Нидерландов играет дома с Латвией, Бельгия встречается на выезде с Чехией, а Португалия – с Сербией.

Квалификация ЧМ-2022

2-й тур

Черногория – Гибралтар 4:1 (2:1, 2:0)
Дата проведения
27 марта, 17.00, «Под Горицом»
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Голы:
1:0 – 25 Бечирай, 1:1 – 30, пенальти Стайч, 2:1 – 43 Симич, 3:1 – 52 Томашевич, 4:1 – 80 Йоветич.
ЧерногорияМиятович, Радунович, Томашевич, Симич, Хакшабанович (Больевич, 60), Вукчевич, Бакич (Вулай, 25), Йовович, Косович (Лагатор, 60), Бечирай (Йоветич, 46), Джурджевич (Мартинович, 77).
ГибралтарГолдуин, Босио (Эрнандес, 51), Валарино (Уайзмэн, 81), Джолли, Понс (Уокер, 66), Сантос, Хассан (Кумбз, 46), Барнетт, Сарджент, Моулдс, Стайч (Бордж, 65).
Предупреждения:
Голдуин (14), Понс (21), Стайч (27), Вулай (29).

 

Нидерланды – Латвия 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
27 марта, 20.00, «Йохан Кройфф Арена»
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Гол:
1:0 – 32 Бергейс.
НидерландыКрул, де Лигт, Блинд, Думфрис, Вейндал, де Йонг, Классен, Вейналдум, Бергейс, де Йонг, Депай.
ЛатвияОзолс, Черномордый, Юрковскис, Тарасов, Цыганик, Камеш, Икауниекс, Зюзин (Карклиньш, 46), Улдрикис (Гутковский, 46), Тоберс, Федоров.
Предупреждения:
Икауниекс (34), Карклиньш (52), де Йонг (52).

 

Норвегия – Турция 0:3 (второй тайм)
Дата проведения
27 марта, 20.00, «Ла Росаледа»
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Голы:
0:1 – Туфан, 0:2 – 28 Сеюнджю, 0:3 – 59 Туфан.
НорвегияЯрстейн (Хансен, 46), Мелинг, Грегерсен, Айер, Рюэрсон, Мидтше, Берг, Эльюнусси, Эдегор, Холанд, Серлот.
ТурцияЧакыр, Мераш, Айхан, Мюльдюр, Сеюнджю, Туфан, Языджи, Йокушлу, Чалханоглу, Караман, Йылмаз.
Предупреждение:
Грегерсен (48).

 

Беларусь – Эстония 1:2 (второй тайм)
Дата проведения
27 марта, 20.00, «Динамо»
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Голы:
0:1 – 31 Аньер, 1:1 – 44, пенальти Лисакович, 1:2 – 55 Аньер.
БеларусьГутор, Золотов, Бордачев, Наумов, Юзепчук, Кендыш, Яблонский (Сигневич, 58), Стасевич, Эбонг (Савицкий, 58), Лисакович, Лаптев (Кисляк, 46).
ЭстонияИгонен, Лиландер, Пюрг, Кууск, Паскочи, Васильев, Поом, Саппинен, Аньер, Ващук, Аллику (Ыйгус, 62).
Предупреждения:
Лаптев (4), Кендыш (18), Кууск (50), Аллику (59).

 

Ирландия – Люксембург
Дата проведения
27 марта, 22.45, «Авива-Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Чехия – Бельгия
Дата проведения
27 марта, 22.45, «Синобо Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Сербия – Португалия
Дата проведения
27 марта, 22.45, «Райко Митич»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2022

Статистика отбора ЧМ-2022

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