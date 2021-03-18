Квалификация ЧМ-2022. Нидерланды принимают Латвию, Португалия в гостях у Сербии, Беларусь против Эстонии

Во втором туре отбора ЧМ-2022 сборная Нидерландов играет дома с Латвией, Бельгия встречается на выезде с Чехией, а Португалия – с Сербией.

Квалификация ЧМ-2022

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика отбора ЧМ-2022