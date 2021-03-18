Квалификация ЧМ-2022. Нидерланды принимают Латвию, Португалия в гостях у Сербии, Беларусь против Эстонии

Во втором туре отбора ЧМ-2022 сборная Нидерландов играет дома с Латвией, Бельгия встречается на выезде с Чехией, а Португалия – с Сербией.
Квалификация ЧМ-2022
2-й тур
- Дата проведения
- 27 марта, 17.00, «Под Горицом»
- Голы:
- 1:0 – 25 Бечирай, 1:1 – 30, пенальти Стайч, 2:1 – 43 Симич, 3:1 – 52 Томашевич, 4:1 – 80 Йоветич.
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Черногория –
Миятович, Радунович, Томашевич, Симич, Хакшабанович (Больевич, 60), Вукчевич, Бакич (Вулай, 25), Йовович, Косович (Лагатор, 60), Бечирай (Йоветич, 46), Джурджевич (Мартинович, 77).
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Гибралтар –
Голдуин, Босио (Эрнандес, 51), Валарино (Уайзмэн, 81), Джолли, Понс (Уокер, 66), Сантос, Хассан (Кумбз, 46), Барнетт, Сарджент, Моулдс, Стайч (Бордж, 65).
- Дата проведения
- 27 марта, 20.00, «Йохан Кройфф Арена»
- Гол:
- 1:0 – 32 Бергейс.
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Нидерланды –
Крул, де Лигт, Блинд, Думфрис, Вейндал, де Йонг, Классен, Вейналдум, Бергейс, де Йонг, Депай.
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Латвия –
Озолс, Черномордый, Юрковскис, Тарасов, Цыганик, Камеш, Икауниекс, Зюзин (Карклиньш, 46), Улдрикис (Гутковский, 46), Тоберс, Федоров.
- Дата проведения
- 27 марта, 20.00, «Ла Росаледа»
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Норвегия –
Ярстейн (Хансен, 46), Мелинг, Грегерсен, Айер, Рюэрсон, Мидтше, Берг, Эльюнусси, Эдегор, Холанд, Серлот.
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Турция –
Чакыр, Мераш, Айхан, Мюльдюр, Сеюнджю, Туфан, Языджи, Йокушлу, Чалханоглу, Караман, Йылмаз.
- Предупреждение:
- Грегерсен (48).
- Дата проведения
- 27 марта, 20.00, «Динамо»
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Беларусь –
Гутор, Золотов, Бордачев, Наумов, Юзепчук, Кендыш, Яблонский (Сигневич, 58), Стасевич, Эбонг (Савицкий, 58), Лисакович, Лаптев (Кисляк, 46).
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Эстония –
Игонен, Лиландер, Пюрг, Кууск, Паскочи, Васильев, Поом, Саппинен, Аньер, Ващук, Аллику (Ыйгус, 62).
- Дата проведения
- 27 марта, 22.45, «Авива-Стэдиум»
- Дата проведения
- 27 марта, 22.45, «Синобо Стэдиум»
- Дата проведения
- 27 марта, 22.45, «Райко Митич»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.