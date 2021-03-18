Алексей Мишин: «Туктамышева – это Статуя Свободы для фигуристок за 20. Ее факел освещает слова: не бросайте, боритесь!»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал результат своей подопечной Елизаветы Туктамышевой на чемпионате мира в Стокгольме, где она завоевала серебро.

«Результат Лизы меня не поражает. Накануне отъезда на чемпионат я чувствовал, что она в очень хорошей форме. Я хочу сказать, что она еще не все показала, это не стопроцентный прокат, но хороший.

является Статуей Свободы для фигуристок, которые перешагнули 20-ти летний возраст. Лиза точно так же держит факел, который освещает слова: девочки, работайте и вы будете на мировом пьедестале. Не паникуйте, не бросайте. Боритесь! Перешагните свой сложный период в жизни, и никто вам на мировой пьедестал путь не заказал.

Что я ей говорил (в кис-энд-край)? Человек плачет, у нее чувства и эмоции. Не надо мешать и что-то говорить. Это слезы радости, а говорить тренеру что-то в этот момент совершенно неуместно. Что будет дальше? Через 15 минут после того, как Лиза сошла с пьедестала, рано обсуждать планы. Рановато пока», – сказал Мишин.

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