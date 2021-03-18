«Тамбов» не подал заявку на лицензию РПЛ и ФНЛ на следующий сезон

«Тамбов», вероятно, прекратит существование по окончании нынешнего сезона.
Тамбовчане не подали нужные документы для получения лицензии РПЛ и Олимп-ФНЛ, сообщает «РБ Спорт».
Комиссия по лицензированию РФС принимала заявки от соискателей лицензий до 25 марта. Сама процедура лицензирования пройдет в мае. Это означает, что «Тамбов» в следующем сезоне не сможет выступать в РПЛ и ФНЛ.
«Тамбов» идет на последнем месте в РПЛ, проиграв все матчи после возобновления сезона.
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