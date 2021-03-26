Поветкин проиграл Уайту нокаутом в четвертом раунде

Теги WBC Александр Поветкин тяжелый вес Диллиан Уайт бокс Бой Поветкин – Уайт Бокс/MMA/UFC

В Гибралтаре на арене Europa Point Sports Complex состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал реванш временного чемпиона WBC в тяжелом весе Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта.

Бой закончился победой Уайта нокаутом в четвертом раунде.

В первом поединке в августе 2020-го Поветкин победил Уайта нокаутом в пятом раунде.

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