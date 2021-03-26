Поветкин проиграл Уайту нокаутом в четвертом раунде

В Гибралтаре на арене Europa Point Sports Complex состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал реванш временного чемпиона в тяжелом весе и британца .

Бой закончился победой Уайта нокаутом в четвертом раунде.

В первом поединке в августе 2020-го Поветкин победил Уайта нокаутом в пятом раунде.

Кочерга и левый хук – главные удары Поветкина. Диллиану Уайту нужно их опасаться больше всего

Константин Цзю: «Хотелось бы, чтобы Поветкин победил Уайта нокаутом»