Поветкин проиграл Уайту нокаутом в четвертом раунде

В Гибралтаре на арене Europa Point Sports Complex состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал реванш временного чемпиона WBC в тяжелом весе Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта.
Бой закончился победой Уайта нокаутом в четвертом раунде.
В первом поединке в августе 2020-го Поветкин победил Уайта нокаутом в пятом раунде.
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