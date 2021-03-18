Аршавин считает, что Захарян в 17 лет сильнее, чем он: «Даже в 19 лет я по 20-30 минут играл в РПЛ, а он почти в основе»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о хавбеке «Динамо» Арсене Захаряне.
– Объясни, чем так крут Захарян.
– Это большой талант. Что мне бросилось в глаза, еще в «Динамо-2» это увидел, что он почти одинаково играет двумя ногами. Быстрый, крепко сложенный. По фактуре уже почти как мужчина, скажем так.
– Кто сильнее – 17-летний Аршавин или 17-летний Захарян?
– Даже в 19 лет я максимум по 20-30 минут играл в РПЛ, а Захарян уже почти в основе выходит.
– То есть Захарян круче Аршавина?
– Ну, 17-летний – да. Нужно понять, что будет дальше, где я прибавил, а Захарян может не прибавить, – с улыбкой сказал Аршавин в беседе с Тимуром Журавелем.