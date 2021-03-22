Чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Семененко выступит в третьей разминке в произвольной программе, Коляда, Чен, Ханю – в четвертой

27 марта на чемпионате мира по фигурному катанию-2021 мужчины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует японец , Юма Кагияма – 2-й, американец Нэтан Чен – 3-й, россиянин – 4-й, Евгений Семененко – 10-й.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2021

Стокгольм, Швеция

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 13.00 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала, Первый канал (с 15:00), Eurosport (с 13.55)

Первая разминка

1. Александр Селевко (Эстония)

2. Донован Каррильо (Мексика)

3. Иван Шмуратко (Украина)

4. Морис Квителашвили (Грузия)

5. Николай Майоров (Швеция)

6. Цзинь Боян (Китай)

Вторая разминка

7. Алексей Быченко (Израиль)

8. Лукас Бричги (Швейцария)

9. Константин Милюков (Беларусь)

10. Даниэль Грассль (Италия)

11. Денис Васильев (Латвия)

12. Михал Бржезина (Чехия)

Третья разминка

13. Янь Хань (Китай)

14. Маттео Риццо (Италия)

15. Евгений Семененко (Россия) – 15.27



16. Кевин Аймо (Франция)

17. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

18. (США)

Четвертая разминка

19. (Япония)

20. Киган Мессинг (Канада)

21. Михаил Коляда (Россия) – 16.22



22. Нэтан Чен (США)

23. Юма Кагияма (Япония)

24. Юдзуру Ханю (Япония)

Положение после короткой программы

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 106,98

2. Юма Кагияма (Япония) – 100,96

3. (США) – 98,85

4. Михаил Коляда (Россия) – 93,52

5. Киган Мессинг (Канада) – 93,51

6. Шома Уно (Япония) – 92,62

7. Джейсон Браун (США) – 91,25

8. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 91,15

9. Кевин Аймо (Франция) – 88,24

10. Евгений Семененко (Россия) – 86,86

11. Маттео Риццо (Италия) – 83,30

12. Янь Хань (Китай) – 81,52

13. Михал Бржезина (Чехия) – 81,43

14. Денис Васильев (Латвия) – 81,22

15. Даниэль Грассль (Италия) – 79,43

16. Константин Милюков (Беларусь) – 78,86

17. Лукас Бричги (Швейцария) – 78,27

18. Алексей Быченко (Израиль) – 78,05

19. Цзинь Боян (Китай) – 77,95

20. Николай Майоров (Швеция) – 75,59

21. Морис Квителашвили (Грузия) – 74,66

22. Иван Шмуратко (Украина) – 73,98

23. Донован Каррильо (Мексика) – 73,91

24. Александр Селевко (Эстония) – 70,74

Расписание чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме