Россия опережает Хорватию и Словению на 3 очка, Словакию – на 4 после двух туров квалификации ЧМ-2022

Сборная России единолично возглавляет группу H квалификации ЧМ-2022.
После двух туров команда тренера Станислава Черчесова занимает первое место, набрав шесть очков.
По три очка набрали Словения и Хорватия, которые идут на втором и третьем месте соответственно.
Затем расположилась Словакия с двумя очками после двух туров. Последние два места занимают Кипр и Мальта, имеющие в активе по одному баллу.
Дзюба уложил Словению дублем. Остался всего гол до Кержакова, потом будет новая цель – рекорд Блохина