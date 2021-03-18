Россия опережает Хорватию и Словению на 3 очка, Словакию – на 4 после двух туров квалификации ЧМ-2022

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу сборная Словении по футболу сборная Кипра по футболу сборная Мальты по футболу квалификация ЧМ-2022 Футбол

Сборная России единолично возглавляет группу H квалификации ЧМ-2022. 

После двух туров команда тренера Станислава Черчесова занимает первое место, набрав шесть очков. 

По три очка набрали Словения и Хорватия, которые идут на втором и третьем месте соответственно.

Затем расположилась Словакия с двумя очками после двух туров. Последние два места занимают Кипр и Мальта, имеющие в активе по одному баллу. 

Дзюба уложил Словению дублем. Остался всего гол до Кержакова, потом будет новая цель – рекорд Блохина

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья