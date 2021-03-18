Россия опережает Хорватию и Словению на 3 очка, Словакию – на 4 после двух туров квалификации ЧМ-2022

единолично возглавляет группу H квалификации ЧМ-2022.

После двух туров команда тренера занимает первое место, набрав шесть очков.

По три очка набрали и , которые идут на втором и третьем месте соответственно.

Затем расположилась Словакия с двумя очками после двух туров. Последние два места занимают и Мальта, имеющие в активе по одному баллу.

Дзюба уложил Словению дублем. Остался всего гол до Кержакова, потом будет новая цель – рекорд Блохина