Артем Дзюба: «Приятно забить Облаку. Главное, чтобы сейчас не начали говорить, что Словения не та»

Нападающий сборной России Артем Дзюба подвел итоги матча квалификации ЧМ-2022 со Словенией (2:1).

«За сборную всегда играю как в последний раз. Отдаюсь. Приятно забить Облаку. Главное, чтобы сейчас не начали говорить, что не та и все остальное. Так и про Шотландию говорили, и про Сербию. Мы победили и сегодня самые счастливые.

Бились друг за дружку, под мячи ложились. За счет таких мячей и побеждаешь против таких мастеров как Иличич. Старался зацепить любой мяч, скинуть. Рифат и Далер были рядом сегодня. Очень добротный матч», – сказал Дзюба.

Дзюба уложил Словению дублем. Остался всего гол до Кержакова, потом будет новая цель – рекорд Блохина