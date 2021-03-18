Артем Дзюба: «Приятно забить Облаку. Главное, чтобы сейчас не начали говорить, что Словения не та»

Теги Артем Дзюба Сборная России по футболу сборная Словении по футболу Ян Облак квалификация ЧМ-2022 Далер Кузяев Рифат Жемалетдинов Чемпионат.com Футбол

Нападающий сборной России Артем Дзюба подвел итоги матча квалификации ЧМ-2022 со Словенией (2:1).

«За сборную всегда играю как в последний раз. Отдаюсь. Приятно забить Облаку. Главное, чтобы сейчас не начали говорить, что Словения не та и все остальное. Так и про Шотландию говорили, и про Сербию. Мы победили и сегодня самые счастливые.

Бились друг за дружку, под мячи ложились. За счет таких мячей и побеждаешь против таких мастеров как Иличич. Старался зацепить любой мяч, скинуть. Рифат и Далер были рядом сегодня. Очень добротный матч», – сказал Дзюба.

Дзюба уложил Словению дублем. Остался всего гол до Кержакова, потом будет новая цель – рекорд Блохина

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья