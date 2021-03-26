Фрэнсис Нганну нокаутировал Стипе Миочича и стал чемпионом UFC в тяжелом весе

В Лас-Вегасе завершился UFC 260, главным событием которого стал реванш между Стипе Миочичем и Фрэнсисом Нганну. Первый бой состоялся в 2018 году: тогда единогласным решением судей победу одержал Миочич, защитив титул тяжелого дивизиона.

На этот раз бой не продлился и 6 минут: Нганну уверенно забрал первый раунд, остановив попытку тейкдауна Миочича и перебив чемпиона в стойке.

После этого Фрэнсис жестко попал во втором раунде: Стипе оказался в нокдауне, но попытался контратаковать, из-за чего Нганну развил успех и нокаутировал Миочича.

Таким образом Фрэнсис Нганну стал 17-м чемпионом UFC в тяжелом весе.

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