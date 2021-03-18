Португалия упустила победу над Сербией (2:2), ведя в счете 2:0 к перерыву

Во втором туре отбора ЧМ-2022 сборная сыграла вничью с Португалией (2:2).

Португальцы вели 2:0 к перерыву – дубль сделал полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота.

На 46-й минуте Александар Митрович отыграл один гол, а на 60-й минуте счет сравнял Филип Костич. В обоих случаях ассистентом выступил вышедший на замену Неманя Радонич.

Уже в добавленное время Криштиану Роналду мог принести победу своей команде, однако судьи не засчитали гол после его удара, посчитав, что мяч не пересек линию ворот.

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