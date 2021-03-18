Португалия упустила победу над Сербией (2:2), ведя в счете 2:0 к перерыву

Во втором туре отбора ЧМ-2022 сборная Сербии сыграла вничью с Португалией (2:2).
Португальцы вели 2:0 к перерыву – дубль сделал полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота.
На 46-й минуте Александар Митрович отыграл один гол, а на 60-й минуте счет сравнял Филип Костич. В обоих случаях ассистентом выступил вышедший на замену Неманя Радонич.
Уже в добавленное время Криштиану Роналду мог принести победу своей команде, однако судьи не засчитали гол после его удара, посчитав, что мяч не пересек линию ворот.
- Дата проведения
- 27 марта, 22.45, «Райко Митич»
- Голы:
- 0:1 – 11 Диогу Жота, 0:2 – 36 Диогу Жота, 1:2 – 46 Митрович, 2:2 – 60 Костич.
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Сербия –
Дмитрович, Миленкович, Павлович, Митрович, Милинкович-Савич, Гудель, Костич (Ристич, 72), Лазович (Максимович, 46), Тадич (Джуричич, 82), Митрович (Йович, 88), Влахович (Радонич, 46).
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Португалия –
Антони Лопеш, Жоау Канселу (Мендеш, 72), Соареш, Фонте, Рубен Диаш, Бернарду Силва, Данилу Перейра, Бруну Фернандеш (Пальинья, 90), Сержиу Оливейра (Саншеш, 73), Диогу Жота (Жоау Феликс, 85), Роналду.
- Предупреждения:
- Бруну Фернандеш (52), Фонте (54), Максимович (56), Митрович (85), Роналду (90).
- Удаление:
- Миленкович (90).