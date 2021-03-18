Португалия упустила победу над Сербией (2:2), ведя в счете 2:0 к перерыву

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Во втором туре отбора ЧМ-2022 сборная Сербии сыграла вничью с Португалией (2:2).

Португальцы вели 2:0 к перерыву – дубль сделал полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота.

На 46-й минуте Александар Митрович отыграл один гол, а на 60-й минуте счет сравнял Филип Костич. В обоих случаях ассистентом выступил вышедший на замену Неманя Радонич.

Уже в добавленное время Криштиану Роналду мог принести победу своей команде, однако судьи не засчитали гол после его удара, посчитав, что мяч не пересек линию ворот. 

Сербия – Португалия 2:2 (0:2, 2:0)
Дата проведения
27 марта, 22.45, «Райко Митич»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 11 Диогу Жота, 0:2 – 36 Диогу Жота, 1:2 – 46 Митрович, 2:2 – 60 Костич.
СербияДмитрович, Миленкович, Павлович, Митрович, Милинкович-Савич, Гудель, Костич (Ристич, 72), Лазович (Максимович, 46), Тадич (Джуричич, 82), Митрович (Йович, 88), Влахович (Радонич, 46).
ПортугалияАнтони Лопеш, Жоау Канселу (Мендеш, 72), Соареш, Фонте, Рубен Диаш, Бернарду Силва, Данилу Перейра, Бруну Фернандеш (Пальинья, 90), Сержиу Оливейра (Саншеш, 73), Диогу Жота (Жоау Феликс, 85), Роналду.
Предупреждения:
Бруну Фернандеш (52), Фонте (54), Максимович (56), Митрович (85), Роналду (90).
Удаление:
Миленкович (90).

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