Игроки сборной Норвегии вновь вышли в футболках с надписью «Права человека» из-за ситуации в Катаре 

Сборная Норвегии вновь провела акцию против нарушения прав человека в Катаре перед матчем квалификации ЧМ-2022 с Турцией.

футболисты норвежской команды надели футболки с надписью «Права человека – на поле и вне его». Такая же надпись была на футболках перед последним матчем с Гибралтаром (3:0).

Но в этот раз на футболках появился дополнительный текст: «Норвегия – ✓, Германия – ✓, кто следующий?». Ранее игроки сборной Германии присоединились к акции против нарушения прав человека в Катаре, где пройдет чемпионат мира в 2022 году. Норвежцы, судя по всему, призывают и другие команды поддержать эту инициативу.

Немцы вышли на матч с Исландией (3:0) в в футболках с буквами и образовали надпись Human Rights («Права человека»).

Ранее норвежские клубы призвали к бойкоту ЧМ в Катаре из-за смертей рабочих в стране с момента получения права на проведение турнира. С той же инициативой выступили немецкие фанаты.

Норвегия продвигает бойкот ЧМ-2022: Холанд, Эдегор и остальные готовы отказаться от мечты из-за смертей рабочих-мигрантов в Катаре

Немцы тоже вписались за права человека в Катаре. Вышли на первый матч отбора к ЧМ-2022 в особых футболках

Фото: кадр из трансляции TV 2 Norge