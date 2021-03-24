UFC 260: Миочич против Нганну, Вудли – Луке и другие бои

Утром, 28 марта, в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 260.
Главным событием турнира станет бой чемпиона UFC в тяжелом весе Стипе Миочича против Франсиса Нганну.
UFC 260 стартует в 03:00 по московскому времени, основной кард начнется в 05:00.
Основной кард:
Стипе Миочич (20-3) – Фрэнсис Нганну (15-3)
Тайрон Вудли (19-6-1) – Висенте Луке (19-7-1)
Шон О’Мэлли (12-1) – Томас Алмейда (21-4)
Джиллиан Робертсон (9-5) – Миранда Мэверик (8-2)
Джейми Малларки (12-4) – Хама Уорси (16-7)
Джаред Гуден (17-5) – Абубакар Нурмагомедов (15-3-1)
Реванш Миочича и Нганну, бой брата Хабиба. Онлайн UFC 260
Битва взглядов Миочич – Нганну