UFC 260: Миочич против Нганну, Вудли – Луке и другие бои

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Тайрон Вудли Стипе Миочич Франсис Нганну Абубакар Нурмагомедов Шон О'Мэлли Висенте Луке UFC 260 Миочич - Нганну Бокс/MMA/UFC

Утром, 28 марта, в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 260.

Главным событием турнира станет бой чемпиона UFC в тяжелом весе Стипе Миочича против Франсиса Нганну.

UFC 260 стартует в 03:00 по московскому времени, основной кард начнется в 05:00.

Основной кард:

Стипе Миочич (20-3) – Фрэнсис Нганну (15-3)

Тайрон Вудли (19-6-1) – Висенте Луке (19-7-1)

Шон О’Мэлли (12-1) – Томас Алмейда (21-4)

Джиллиан Робертсон (9-5) – Миранда Мэверик (8-2)

Джейми Малларки (12-4) – Хама Уорси (16-7)

Джаред Гуден (17-5) – Абубакар Нурмагомедов (15-3-1)

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Битва взглядов Миочич – Нганну

 

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