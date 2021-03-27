Виталий Милонов: «Новая этика, убивающая Европу и США, убивает и женственность. Все эти бодипозитивные феминистки не могут быть прекрасными фигуристками, как русские девушки»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России женское катание Виталий Милонов Политика натив Фигурное катание

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал выступление российских фигуристок на чемпионате мира в Стокгольме, где они заняли весь пьедестал в женском турнире.

«Фигурное катание сохранило в себе помимо спорта безусловную женственность. 

Конечно, новая этика, которая марширует и убивает Европу и США, она убивает и женственность в спорте. Все эти бодипозитивные феминистки не могут быть прекрасными фигуристками, как русские девушки.

Я боюсь, что скоро западные спортсменки будут вынуждены перейти в какой-то особый вид спорта, ибо фигурное катание для них станет неприемлемым.

Фигурное катание – это про спорт и красоту. Спорт еще как-то с современными технологиями они могут поставить. А красоту они просто не в состоянии осознать. Фигурное катание – это про искусство. Искусство – это отражение прекрасного в человеке.

Наши девочки красивые, они разделяют традиционные ценности, которые помогают им делиться прекрасным с окружающими. Если вы возьмете любую BLM трансгендер феминистку – чем она может поделиться? Жиром заплывшим только? Или губами черного цвета? У нас все хорошо, пока жива наша российская идентичность», – сказал Милонов.

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