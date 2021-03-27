Виталий Милонов: «Новая этика, убивающая Европу и США, убивает и женственность. Все эти бодипозитивные феминистки не могут быть прекрасными фигуристками, как русские девушки»

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал выступление российских фигуристок на чемпионате мира в Стокгольме, где они заняли весь пьедестал в женском турнире.

«Фигурное катание сохранило в себе помимо спорта безусловную женственность.

Конечно, новая этика, которая марширует и убивает Европу и США, она убивает и женственность в спорте. Все эти бодипозитивные феминистки не могут быть прекрасными фигуристками, как русские девушки.

Я боюсь, что скоро западные спортсменки будут вынуждены перейти в какой-то особый вид спорта, ибо фигурное катание для них станет неприемлемым.

Фигурное катание – это про спорт и красоту. Спорт еще как-то с современными технологиями они могут поставить. А красоту они просто не в состоянии осознать. Фигурное катание – это про искусство. Искусство – это отражение прекрасного в человеке.

Наши девочки красивые, они разделяют традиционные ценности, которые помогают им делиться прекрасным с окружающими. Если вы возьмете любую BLM трансгендер феминистку – чем она может поделиться? Жиром заплывшим только? Или губами черного цвета? У нас все хорошо, пока жива наша российская идентичность», – сказал Милонов.