Фати рекомендуют удалить мениск. Он опасается операции и согласился на инъекции кортикостероидов

Восстановление полузащитника «Барселоны» от травмы проходит не по плану.

Ранее сообщалось, что поврежденный мениск 18-летнего игрока не заживает, из-за чего его могут снова прооперировать.

As отмечает, что французский специалист, к которому хавбек обращался, рекомендовал менискэктомию – удаление поврежденной хрящевой прокладки. В таком случае колено восстановится гораздо быстрее, в течение 6-7 недель, и шанс осложнений будет невелик. Однако это может иметь долгосрочные последствия: многолетняя игра без мениска способна привести к остеоартриту или иным проблемам с суставами в следующие 8-10 лет.

Таким образом, 18-летнему Фати придется на протяжении всей карьеры проходить профилактические процедуры с целью не допустить или смягчить дегенеративные процессы.

Из-за такого риска полузащитник стремится сперва исчерпать все возможности лечения, не связанные с хирургическим вмешательством. В частности, как сообщается, он согласен пройти курс артроцентеза (специальных проколов) и инъекций кортикостероидов – они могут уменьшить боль и воспалительные процессы. Эти процедуры будут проводиться на протяжении следующих двух недель.

В клубе пессимистично настроены относительно результативности консервативного лечения и также склоняются к менискэктомии.

В текущем сезоне Фати провел 7 матчей в и забил 4 гола. Он не играет с 7 ноября. Подробно его статистику можно посмотреть здесь.