Чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Танцы на льду. Синицина и Кацалапов в борьбе за золото

27 марта на чемпионате мира по фигурному катанию-2021 в шведском Стокгольме танцевальные дуэты выйдут на лед с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин – 5-е, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро – 10-е.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2021
Стокгольм, Швеция
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 19.00 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала, Первый канал (с 21:20), Eurosport
Первая разминка
1. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина)
2. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция)
3. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония)
4. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия)
5. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция)
Вторая разминка
6. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
7. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада)
8. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай)
9. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)
10. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)
Третья разминка
11. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 20.52
12. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)
13. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
14. Лоуренс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
15. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
Четвертая разминка
16. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 21.38
17. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
18. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
19. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)
20. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 22.11
Положение после ритм-танца
1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 88,15
2. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 86,05
3. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 85,15
4. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 83,37
5. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 83,02
6. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 81,04
7. Лоренс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 77,87
8. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 77,42
9. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 76,12
10. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 75,58
11. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 75,08
12. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 74,26
13. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай) – 73,97
14. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 72,00
15. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 71,29
16. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция) – 69,99
17. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия) – 68,37
18. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 68,02
19. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция) – 66,80
20. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 66,54
Расписание чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме