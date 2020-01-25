Чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Танцы на льду. Синицина и Кацалапов в борьбе за золото

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27 марта на чемпионате мира по фигурному катанию-2021 в шведском Стокгольме танцевальные дуэты выйдут на лед с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин – 5-е, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро – 10-е.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2021

Стокгольм, Швеция

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 19.00 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала, Первый канал (с 21:20), Eurosport

Первая разминка

1. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина)

2. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция)

3. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония)

4. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия)

5. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция) 

Вторая разминка

6. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

7. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) 

8. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай)

9. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)

10. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)

Третья разминка

11. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 20.52

12. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)

13. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) 

14. Лоуренс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

15. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

Четвертая разминка

16. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 21.38

17. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

18. Мэдисон ЧокЭван Бейтс (США) 

19. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)

20. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 22.11

Положение после ритм-танца

1. Виктория СиницинаНикита Кацалапов (Россия) – 88,15

2. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 86,05

3. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 85,15

4. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 83,37

5. Александра СтепановаИван Букин (Россия) – 83,02

6. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 81,04

7. Лоренс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 77,87

8. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 77,42

9. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 76,12

10. Тиффани ЗагорскиДжонатан Гурейро (Россия) – 75,58

11. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 75,08

12. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 74,26

13. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай) – 73,97

14. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 72,00

15. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 71,29

16. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция) – 69,99

17. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия) – 68,37

18. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 68,02

19. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция) – 66,80

20. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 66,54

Расписание чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме

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