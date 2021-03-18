Единая лига ВТБ. ЦСКА – УНИКС

В субботу, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ московский примет на своей площадке казанский УНИКС.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Зенит – 18-3, УНИКС – 15-4, ЦСКА – 14-5, Локомотив-Кубань – 13-6, Зелена-Гура – 12-10, Нижний Новгород – 10-7, Химки – 9-9, – 8-12, Парма – 7-10, Калев – 6-14, Астана – 5-13, Енисей – 4-14, Цмоки-Минск – 2-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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