Единая лига ВТБ. ЦСКА – УНИКС

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В субботу, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА примет на своей площадке казанский УНИКС.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – УНИКС 54:48 (перерыв)
Дата проведения
27 марта, 17.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
Онлайн матча

Положение команд: Зенит – 18-3, УНИКС – 15-4, ЦСКА – 14-5, Локомотив-Кубань – 13-6, Зелена-Гура – 12-10, Нижний Новгород – 10-7, Химки – 9-9,  Автодор – 8-12, Парма – 7-10, Калев – 6-14, Астана – 5-13, Енисей – 4-14, Цмоки-Минск – 2-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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