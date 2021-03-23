НБА. «Милуоки» примет «Нью-Йорк», «Клипперс» сыграют с «Филадельфией» и другие матчи

В субботу, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
«Милуоки» Адетокумбо примет «Нью-Йорк» Рэндла. «Новый Орлеан» Зайона встретится дома с «Далласом» Дончича.
«Клипперс» Кавая и Джорджа сыграют на своей площадке с лидером Востока «Филадельфией».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 марта, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 28 марта, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 28 марта, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 28 марта, 03.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 28 марта, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 28 марта, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 28 марта, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 28 марта, 05.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 28 марта, 05.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Дедлайн на обмены вылился в фарс: «Рокетс» растерялись, «Клипперс» увидели спасителя в Рондо, «Торонто» никому не отдал Лаури
В 2008-м Кобе Брайант перепрыгнул несущийся на него автомобиль. Правда или монтаж?
Зак Лавин, Джимми Батлер, Дэмиан Лиллард. Пристальный взгляд на самых недооцененных игроков НБА
Оладипо уходит в «Майами», распродажа в «Орландо», Рондо – в «Клипперс». Дедлайн НБА превратился в абсолютный хаос