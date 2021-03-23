НБА. «Милуоки» примет «Нью-Йорк», «Клипперс» сыграют с «Филадельфией» и другие матчи

В субботу, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

Адетокумбо примет Рэндла. Зайона встретится дома с Дончича.

«Клипперс» Кавая и Джорджа сыграют на своей площадке с лидером Востока «Филадельфией».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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