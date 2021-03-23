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    НБА. «Милуоки» примет «Нью-Йорк», «Клипперс» сыграют с «Филадельфией» и другие матчи

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    В субботу, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

    «Милуоки» Адетокумбо примет «Нью-Йорк» Рэндла. «Новый Орлеан» Зайона встретится дома с «Далласом» Дончича.

    «Клипперс» Кавая и Джорджа сыграют на своей площадке с лидером Востока «Филадельфией».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Детройт
    Дата проведения
    28 марта, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Миннесота – Хьюстон
    Дата проведения
    28 марта, 03.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Милуоки – Нью-Йорк
    Дата проведения
    28 марта, 03.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Чикаго
    Дата проведения
    28 марта, 03.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Бостон
    Дата проведения
    28 марта, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Даллас
    Дата проведения
    28 марта, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Юта – Мемфис
    Дата проведения
    28 марта, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Кливленд
    Дата проведения
    28 марта, 05.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Филадельфия
    Дата проведения
    28 марта, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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