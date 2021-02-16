Видеотрансляция матча «Зенит» – «Арсенал» Тула – 1:2. Бауэр забил с пенальти. Текстовый онлайн есть

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В 1/8 финала Бетсити Кубка России «Зенит» принимает тульский «Арсенал».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Также на сайте можно посмотреть прямую трансляцию матча.

Зенит – Арсенал Тула 1:2 (перерыв)
Дата проведения
20 февраля, 17.00, «Газпром Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 19 Кузяев, 1:1 – 25 Панченко, 1:2 – 37, пенальти Бауэр.
ЗенитЛунев, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Жирков, Кузяев, Оздоев, Мостовой, Сутормин, Вендел, Дзюба.
Арсенал ТулаНигматуллин, Бурлак, Григалава, Бауэр, Довбня, Кангва, Чаушич, Костадинов, Ломовицкий, Луценко, Панченко.
Предупреждения:
Ракицкий (24), Бауэр (27).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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