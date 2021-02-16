Видеотрансляция матча «Зенит» – «Арсенал» Тула – 1:2. Бауэр забил с пенальти. Текстовый онлайн есть

В 1/8 финала Бетсити Кубка России «Зенит» принимает тульский «Арсенал».
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- Дата проведения
- 20 февраля, 17.00, «Газпром Арена»
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Зенит –
Лунев, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Жирков, Кузяев, Оздоев, Мостовой, Сутормин, Вендел, Дзюба.
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Арсенал Тула –
Нигматуллин, Бурлак, Григалава, Бауэр, Довбня, Кангва, Чаушич, Костадинов, Ломовицкий, Луценко, Панченко.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.