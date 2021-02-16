У Холанда 17 голов в 17 матчах Бундеслиги. Он забил «Шальке» боковыми ножницами

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд дважды забил в матче 22-го тура Бундеслиги с «Шальке» (4:0).
Сперва Холанд боковыми ножницами отправил мяч в ворота соперника по рурскому дерби, а затем он забил уже в пустые ворота.
На счету 20-летнего норвежца 17 голов в 17 матчах чемпионата Германии этого сезона.
В списке бомбардиров Холанд занимает третье место. Его опережают Андре Силва из «Айнтрахта» (18 голов) и Роберт Левандовски из «Баварии» (26 голов).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Шальке» – «Боруссия».
Фото: кадр из трансляции «Матч! Футбол 3»