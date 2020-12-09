Арсен Венгер: «Юве» надеется только на Роналду, и это проблема. С Месси то же самое. Рядом с ними – недостаточно хорошие игроки»

Бывший главный тренер «Арсенала» высказался о роли в , а также о положении Лионеля Месси в «Барселоне».

– Как вы думаете, «Ювентус» слишком сильно полагается на Роналду? Вам не кажется, что это риск?

– Не считаю это риском. Проблема в том, что «Ювентус» надеется только на Роналду. Вся эта ситуация лишь показывает, что игроки, выступающие рядом с ним, недостаточно хороши. Они не на том уровне, на котором должны быть.

То же самое касается и Месси. Если команда чрезмерно полагается на него, это значит, что игроки «Барсы» не очень-то хороши.

Если хорошие игроки становятся проблемой для команды, то что-то тут не так, понимаете? Недостаточно хорошие игроки – это проблема. А хорошие футболисты просто хотят, чтобы их окружали хорошие игроки. На них легко давить, ведь они же должны забивать.

Месси и Роналду просто хотят, чтобы их окружали хорошие игроки, а в «Барсе» и «Ювентусе» их сейчас не хватает, – сказал Венгер.

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