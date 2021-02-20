Евгения Павлова: «Я задыхаюсь, нет сил бежать, мышцы не хотят работать. Это не отговорки, вся команда одинаково чувствует себя»

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Российская биатлонистка Евгения Павлова поделилась эмоциями после выступления в эстафете на чемпионате мира в Поклюке, где команда России заняла 11-е место. 

«Я все уже сказала. Надо было спускать спортсменов с высоты. Жить и восстанавливаться внизу. Нам такой возможности не предоставили.

У меня есть все переписки, я разговаривала с Михаилом Викторовичем (Шашиловым), мой личный тренер даже звонил Майгурову (главе СБРSports,ru), звонил даже директор – никто трубки не брал. Я разговаривала с Михаилом Викторовичем в слезах, просила спустить меня. Света Миронова просилась после спринта спустить нас вниз.

Нам сказали: мы этим займемся, мы разбираемся или занимайтесь этим сами. Мы писали менеджеру, она сказала – IBU не разрешает, такой возможности нет. У меня все эти переписки есть, сказали – решайте вопрос сами. С Михаилом Викторовичем я разговорила три дня. «Да-да, мы поговорим, что-нибудь решим». Вывод: я живу там же, где и жила.

Я уже не могу здесь что-то сделать. Я здесь уже два месяца на одной и той же высоте. Организм реагирует так, что я задыхаюсь, у меня нет сил бежать, мышцы не хотят работать, тебя просто накрывает – и все.

Я ехала сюда совсем с другим настроением – бороться. После Антерсельвы у меня было прекрасное самочувствие, прекрасное боевое настроение, сюда приехала – вообще отвратительно, я ничего не могу поделать. Это не отговорки, как все говорят, что я на кого-то сваливаю. Абсолютно вся команда одинаково чувствует себя, возьмите любого спортсмена – у всех ухудшилось состояние.

Было запланировано тренироваться в Антерсельве на высоте, потом спуститься в Блед и подниматься на гонки, как тут живут большинство спортсменов. Но что-то пошло не так.

Мы живем в апартаментах – две комнаты, четыре девочки грубо говоря живут в одной комнате. Не могу сказать, что некомфортно, сейчас девочки уехали. Уже ничего не поменялось, была последняя гонка. Просто раскидали всех по отелям, с мальчиками можем видеться только внизу, когда сдаем тесты на ковид.

Теперь ехать домой, отдыхать и надеяться, что горы нас отпустят и все потом наладится, этапов на высоте больше не планируется. Думаю, мы это меленько переварим, горы отпустят, и все должно встать на свои места, мы будем бороться.

Но я надеюсь на это после чемпионата мира. С таким самочувствием даже не старт выходить не хочется. Это очень печально», – сказала Павлова в эфире «Матч ТВ»

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