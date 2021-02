Кросби набрал 2 очка в 1000-м матче в НХЛ

Матч регулярного чемпионата против (3:2) стал 1000-м в лиге для капитана .

33-летний канадец отметил юбилей 2 (0+2) очками. Его признали первой звездой встречи. Всего у него в активе 1278 (468+810) баллов за карьеру.

Он стал 66-м игроком в истории НХЛ, сыгравшим 1000 или более матчей в составе одной команды.

Перед матчем на арене «Пингвинс» был показан специальный ролик в честь Кросби. Партнеры вышли на раскатку в свитерах с его 87-м номером, и вручили ему памятные подарки.

Sidney Crosby’s 1,000 @NHL games have been nothing short of sensational. Congratulations, Sid! You deserve it all. pic.twitter.com/pRAN1uYwwx