«Вальядолид» – «Реал Мадрид» – 0:1. Каземиро забил. Онлайн-трансляция

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В 24-м туре Ла Лиги мадридский «Реал» на выезде встречается с «Вальядолидом».  

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вальядолид – Реал Мадрид 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
20 февраля, 23.00, «Хосе Соррилья»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 65 Каземиро.
ВальядолидМасип, Янко (Жота, 61), Бруно Гонсалес, Перес, Хоакин Фернандес, Орельяна, Алькарас, Меса, Кике Перес, Начо Мартинес, Гвардиола.
Реал МадридКуртуа, Начо, Менди, Варан, Васкес, Каземиро, Модрич, Асенсио (Аррибас, 66), Кроос, Винисиус Жуниор (Иско, 66), Мариано Диас (Дуро, 66).
Предупреждение:
Алькарас (60).

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