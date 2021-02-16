«Вальядолид» – «Реал Мадрид» – 0:1. Каземиро забил. Онлайн-трансляция

В 24-м туре Ла Лиги мадридский «Реал» на выезде встречается с «Вальядолидом».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 20 февраля, 23.00, «Хосе Соррилья»
- Гол:
- 0:1 – 65 Каземиро.
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Вальядолид –
Масип, Янко (Жота, 61), Бруно Гонсалес, Перес, Хоакин Фернандес, Орельяна, Алькарас, Меса, Кике Перес, Начо Мартинес, Гвардиола.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Начо, Менди, Варан, Васкес, Каземиро, Модрич, Асенсио (Аррибас, 66), Кроос, Винисиус Жуниор (Иско, 66), Мариано Диас (Дуро, 66).
- Предупреждение:
- Алькарас (60).