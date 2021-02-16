НБА. «Шарлотт» примет «Голден Стэйт», «Лейкерс» – «Майами» и другие матчи

В субботу, 20 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

примет на свой площадке . В Лос-Анджелесе встретятся прошлогодние финалисты – и .

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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