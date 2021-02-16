НБА. «Шарлотт» примет «Голден Стэйт», «Лейкерс» – «Майами» и другие матчи

В субботу, 20 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
«Шарлотт» примет на свой площадке «Голден Стэйт». В Лос-Анджелесе встретятся прошлогодние финалисты – «Лейкерс» и «Майами».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 февраля, 04.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 21 февраля, 04.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 21 февраля, 05.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 21 февраля, 05.00, «United Center»
- Дата проведения
- 21 февраля, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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