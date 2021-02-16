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    НБА. «Шарлотт» примет «Голден Стэйт», «Лейкерс» – «Майами» и другие матчи

    Теги результаты Шарлотт Чикаго Голден Стэйт Лейкерс Мемфис Майами Финикс Портленд Сакраменто НБА Вашингтон Баскетбол

    В субботу, 20 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

    «Шарлотт» примет на свой площадке «Голден Стэйт». В Лос-Анджелесе встретятся прошлогодние финалисты – «Лейкерс» и «Майами».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Голден Стэйт
    Дата проведения
    21 февраля, 04.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Майами
    Дата проведения
    21 февраля, 04.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Мемфис – Финикс
    Дата проведения
    21 февраля, 05.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Чикаго – Сакраменто
    Дата проведения
    21 февраля, 05.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Вашингтон
    Дата проведения
    21 февраля, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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