Хайо Зеппельт: «Какие трупы МОК и Трамп хранят в кремлевском подвале? Чем Бах и компания обязаны российской государственной допинговой системе?»

Немецкий журналист Хайо Зеппельт высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить Россию к Олимпиадам в Токио и Пекине.
«МОК продолжает подрыв слабого решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Российские чиновники смеются над ними. Это послание: можно жульничать по максимуму, и тебе за это почти ничего не будет.
Возникает вопрос: какие трупы МОК и Трамп хранят в кремлевском подвале, что заставляет их щадить преступников? Чем Бах и компания обязаны российской государственной допинговой системе?» – написал Зеппельт в твиттере.
Российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине под аббревиатурой и флагом ОКР (на латинице – ROC)
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RUS bei Oly als «ROC»: Russisches Olympisches Komitee. Absurd: IOC höhlt laschen CAS-Beschluss weiter aus. RUS-Funktionäre und -Politiker lachen sich ins Fäustchen. Botschaft: Du kannst bis zum Äußersten betrügen – es passiert so gut wie nichts. https://t.co/7H6vGtqZTK— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) February 19, 2021