Хайо Зеппельт: «Какие трупы МОК и Трамп хранят в кремлевском подвале? Чем Бах и компания обязаны российской государственной допинговой системе?»

Немецкий журналист высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить Россию к Олимпиадам в и Пекине.

продолжает подрыв слабого решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Российские чиновники смеются над ними. Это послание: можно жульничать по максимуму, и тебе за это почти ничего не будет.

Возникает вопрос: какие трупы МОК и Трамп хранят в кремлевском подвале, что заставляет их щадить преступников? Чем Бах и компания обязаны российской государственной допинговой системе?» – написал Зеппельт в твиттере.

Российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине под аббревиатурой и флагом ОКР (на латинице – ROC)

Что Россия меняла в базе данных: детская ошибка с датой, 20 тысяч удаленных файлов, подделанная переписка Родченкова

Похоже, Россия давила на жалость в суде с WADA: привезли 11-летнего скейтбордиста, убеждали, что без флага спортсмены потеряют деньги