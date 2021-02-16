«Ливерпуль» впервые с 1923-го проиграл дома 4 матча подряд. Он не побеждает на «Энфилде» 2 месяца

«Ливерпуль» уступил «Эвертону» (0:2) в 25-м туре .

Команда Юргена Клоппа проиграла четыре домашних матча подряд. Ранее ее победили «Бернли» (0:1), «Брайтон» (0:1) и «Манчестер Сити» (1:4).

Серия из четырех поражений дома в рамках чемпионата Англии – самая длинная с декабря 1923 года.

Всего «Ливерпуль» не побеждает на 6 матчей. Последняя победа случилась 16 декабря – против «Тоттенхэма» (2:1).

В следующий раз мерсисайдцы сыграют дома 4 марта – они примут «Челси».

🍭«Ливерпуль» – «Эвертон» – 0:2. Ришарлисон и Сигурдссон забили в мерисайдском дерби