Пенальти в ворота «Спартака» за игру рукой Мозеса назначен Левниковым после ВАР

В ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Бетсити Кубка России с «Динамо» (0:1, первый тайм) был назначен пенальти.
После подачи с углового мяч попал в плечо вингеру красно-белых Виктору Мозесу.
Судья Кирилл Левников изучил момент с помощью ВАР и назначил 11-метровый удар.
Пенальти реализовал хавбек Даниил Фомин.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сыграл ли Мозес рукой? Спорный эпизод в матче «Динамо» и «Спартака»
Скриншот: трансляция «Матч ТВ» (по клику откроется крупное изображение)