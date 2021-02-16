Пенальти в ворота «Спартака» за игру рукой Мозеса назначен Левниковым после ВАР

В ворота в матче 1/8 финала Бетсити Кубка России с (0:1, первый тайм) был назначен пенальти.

После подачи с углового мяч попал в плечо вингеру красно-белых .

Судья Кирилл Левников изучил момент с помощью ВАР и назначил 11-метровый удар.

Пенальти реализовал хавбек .

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Скриншот: трансляция «Матч ТВ» (по клику откроется крупное изображение)