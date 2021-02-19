Российские биатлонистки повторили худший результат в эстафетах на чемпионатах мира

Российские биатлонистки заняли 11-е место в эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке. Это повторение худшего результата в истории выступлений на ЧМ.

, , и уступили победительницам гонки норвежкам более двух минут.

В предыдущий раз россиянки финишировали 11-ми на чемпионате мира-2016 года в норвежском Холменколлене.

Последний раз медаль в женской эстафете на чемпионате мира россиянки брали в 2009 году – тогда команда выиграла золото.