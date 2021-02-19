Российские биатлонистки повторили худший результат в эстафетах на чемпионатах мира

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен Чемпионат мира по биатлону эстафета (жен) Татьяна Акимова (Семенова) Ульяна Кайшева Евгения Павлова Светлана Миронова Биатлон

Российские биатлонистки заняли 11-е место в эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке. Это повторение худшего результата в истории выступлений на ЧМ. 

Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева уступили победительницам гонки норвежкам более двух минут. 

В предыдущий раз россиянки финишировали 11-ми на чемпионате мира-2016 года в норвежском Холменколлене. 

Последний раз медаль в женской эстафете на чемпионате мира россиянки брали в 2009 году – тогда команда выиграла золото. 

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