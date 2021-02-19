Осака выиграла четвертый «Большой шлем». Она девятая теннисистка в истории, бравшая ТБШ четыре года подряд

Третья ракетка мира Наоми Осака в финале Australian Open обыграла Дженнифер Брэди – 6:4, 6:3.

23-летняя японка выиграла четвертый турнир «Большого шлема» и седьмой титул вообще. На ее счету победы на четырех из восьми последних ТБШ, которые она провела. Кромет того, она никогда не проигрывала на «Шлеме», если доходила до четвертьфинала.

Осака стала 16-й теннисисткой в истории профессионального тура, выигравшей четыре «Шлема». Из действующих она четвертая – после (4), (7) и (23).

Четыре ТБШ Осака выиграла в четырех первых финалах. Она вторая теннисистка в истории после Моники Селеш в 1990-1991-м, которой это удалось.

Осака выигрывает «Шлемы» на протяжении четырех лет подряд: она брала US Open в 2018-м и 2020-м и Australian Open в 2019-м и 2021-м. До нее только восемь теннисисток в Открытой эре выдавали такие серии: Билли Джин Кинг, Ивонн Гулагонг, Крис Эверт, Мартина Навратилова, Штеффи Граф, Селеш, и Серена.

За счет победы на Australian Open в понедельник Осака станет второй ракеткой мира.

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