«Атлетико» проиграл в Ла Лиге впервые с декабря. Отрыв от «Реала» – 6 очков. Клубы сыграют 7 марта

уступил дома (0:2) в 24-м туре Ла Лиги.

Это поражение стало для мадридцев первым в чемпионате более чем за два месяца. В последний раз они проигрывали 12 декабря – «Реалу» (0:2).

В последних четырех матчах команда Диего Симеоне победила лишь раз – «Гранаду» (2:1), также были ничьи с «Сельтой» (2:2) и «Леванте» (1:1).

В следующем туре Ла Лиги «Атлетико» в гостях встретится с «Вильярреалом» (28 февраля), а затем дома примет (7 марта).

В настоящий момент «Атлетико», проведя 23 матча, лидирует в таблице , набрав 55 очков. «Реал» идет вторым с 49 баллами и сегодня сыграет с «Вальядолидом», после 22 игр имеет 46 очков и завтра примет «Кадис».