Чемпионат мира по биатлону-2021. Эстафета. Халили, Елисеев, Логинов и Латыпов выступят за Россию

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20 февраля на чемпионате мира по биатлону-2021 в словенской Поклюке пройдет мужская эстафета. За Россию выступят Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Дата проведения
20 февраля, 17.00
Онлайн гонки

Чемпионат мира. Поклюка, Словения. Эстафета

Россия (№4): Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

Норвегия (№1): Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен.

Франция (№2): Антонин Гигонна, Кентен Фийон-Майе, Симон Дестье, Эмильен Жакелен.

Германия (№3): Эрик Лессер, Роман Реес, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.

Швеция (№5): Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.

Австрия (№7): Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард.

Украина (№8): Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко.

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