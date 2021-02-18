Хабиб: «Работаем с Голливудом над моим документальным фильмом. Хотим выиграть «Оскар»

Чемпион UFC в легком весе рассказал о работе над документальным фильмом.

«Я сейчас работаю над моим документальным фильмом. Где-то полтора года надо. Мы хотим выиграть «Оскар». Не просто 20 минут снять и закинуть. Работаем вместе с Голливудом.

Скорее всего, выйдет сразу в кинотеатрах. Это же нормальная история, парень с гор стал лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории, не проигрывал», – рассказал Нурмагомедов в интервью ютюб-каналу .

На счету 32-летнего дагестанца 29 побед в карьере. После победы над в октябре 2020-го Хабиб завершил карьеру.

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