«Спартак» не выкупит Мозеса у «Челси». Хавбек уйдет по окончании сезона («Чемпионат»)

Теги Спартак Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Виктор Мозес Чемпионат.com Антон Фетисов Футбол

Хавбек Виктор Мозес покинет «Спартак» после этого сезона.

Полузащитник, арендованный у «Челси» не будет выкуплен, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

«Принципиальное решение уже принято руководством красно-белых. Клуб не будет выкупать нигерийца», – приводятся слова одного из источников.

«Еще рано принимать решение, оно будет принято после нескольких матчей чемпионата», – прокомментировал эту информацию директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

В текущем сезоне 30-летний Мозес провел 9 матчей в РПЛ и забил 1 мяч. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Сыграл ли Мозес рукой? Спорный эпизод, который запустил победу «Динамо»

Опрос

Это пенальти?
9154 голосa
Да
34%
Динамо Москва
Нет, мяч попал в плечо
66%
Спартак

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья