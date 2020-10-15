«Спартак» не выкупит Мозеса у «Челси». Хавбек уйдет по окончании сезона («Чемпионат»)

Хавбек Виктор Мозес покинет «Спартак» после этого сезона.

Полузащитник, арендованный у не будет выкуплен, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

«Принципиальное решение уже принято руководством красно-белых. Клуб не будет выкупать нигерийца», – приводятся слова одного из источников.

«Еще рано принимать решение, оно будет принято после нескольких матчей чемпионата», – прокомментировал эту информацию директор департамента по связям с общественностью Антон Фетисов.

В текущем сезоне 30-летний Мозес провел 9 матчей в и забил 1 мяч. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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