На «Газпром Арене» появился хэштег #защитимветеранов. Его используют в поддержку потерпевшего по делу против Навального

Теги Зенит премьер-лига Россия Бетсити Кубок России Арсенал Тула Газпром Арена (Крестовский) стадионы Алексей Навальный Политика Футбол

На стадионе «Зенита» «Газпром Арене» перед матчем с «Арсеналом» (1:2) в рамках Бетсити Кубка России появились надписи в поддержку ветеранов.

На бегущей строке медиаэкрана по периметру трибун были написаны хэштеги #городгеройЛенинград, #городгеройТула и #защитимветеранов.

Хэштег #защитимветеранов использовался во время флэшмоба, начавшегося 14 февраля, в поддержку ветерана Игната Артеменко, который проходит потерпевшим по делу против оппозиционного политика Алексея Навального о клевете. Участники флэшмоба размещали фото Артеменко с надписью «Я/Мы Игнат» и тегами #защитимветеранов и #ямыигнатартеменко.

Суд признал Навального виновным по делу о клевете на Артеменко. Его приговорили к штрафу в 850 тысяч рублей.

Фото: «Фонтанка»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья