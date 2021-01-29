Поражение «Барсы», неудача России на ЧМ по биатлону, «Аталанта» в финале Кубка Италии, травма Неймара и другие новости утра

1. «Барселона» влетела «Севилье» (0:2) в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Забили Жюль Кунде и экс-игрок каталонцев Иван Ракитич. Таким образом, прервалась серия из 6 побед «Барсы» подряд.

2. Норвегия выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону, Россия с двумя штрафными кругами – 9-я. На два круга после стойки зашла Светлана Миронова.

3. «Аталанта» разобралась с «Наполи» (3:1, первый матч – 0:0) и вышла в финал Кубка Италии, где сыграет с «Ювентусом».

4. В 1/8 финала Кубка Англии «Ман Сити» победил «Суонси» (3:1), «Лестер» выиграл у «Брайтона» (1:0), а «Тоттенхэм» в лютой перестрелке проиграл «Эвертону» (4:5) в дополнительное время.

5. Ассоциации УЕФА не против реформы Лиги чемпионов. Переговоры с Чеферином прошли позитивно.

6. Стало известно, сколько налогов заплатит форвард «Барсы» Лионель Месси с 2017 года – 370 млн евро, это самая крупная сумма в Испании. По контракту с «Барсой» он получил 500+ млн евро.

7. «Оттава» поместила форварда Артема Анисимова на драфт отказов.

8. Трансферные новости. «Коринтианс» хотят арендовать Педро Рошу у «Спартака». Бохинен вылетел в Испанию, где присоединится к ЦСКА на сборах. «Ганновер» предложит 400 тысяч евро за Бийола. Опция выкупа хавбека ЦСКА – 5 млн евро. «Аякс» хочет закрыть сделку по переходу Промеса в «Спартак». Хавбек не попал в заявку на игру Кубка с ПСВ.

9. Нападающий Александр Кокорин досрочно завершил тренировку «Фиорентины», клуб сообщил, что футболист в порядке, это плановое решение.

10. «Динамо» предложило нападающего Вадиму Шипачеву новый контракт по схеме «2+1».

11. Форвард «ПСЖ» Неймар получил травму в матче 1/32 финала Кубка Франции. Игра с «Барселоной» – во вторник.

12. На ЧМ по шорт-треку и конькобежному спорту в честь россиян будет звучать фрагмент из первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.

13. Умерла мама главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Тренер не был на похоронах из-за запрета на въезд из Англии.

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