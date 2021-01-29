Неймар получил травму в матче 1/32 финала Кубка Франции. Игра с «Барселоной» – во вторник

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция травмы Кан Неймар Килиан Мбаппе Здоровье Футбол

Форвард «ПСЖ» Неймар получил травму в матче 1/32 Кубка Франции с «Каном» (1:0).

На 60-й минуте он травмировал приводящую мышцу левой ноги и покинул поле, уступив место нападающему Килиану Мбаппе. Бразилец сразу же ушел в раздевалку.

Примечательно, что эту игру Неймар впервые начал в качестве капитана команды.

«ПСЖ» в ближайшее время проведет игру с «Ниццей» в чемпионате Франции (13 февраля), а затем в гостях встретится с «Барселоной» в Лиге чемпионов (16 февраля).

Мбаппе о Неймаре: «Надеюсь, он будет писать историю «ПСЖ» еще долгие годы»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья