«Аталанта» – «Наполи» – 2:0. Пессина забил гол, Миранчук в запасе. Онлайн-трансляция

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии «Аталанта» принимает «Наполи».

Первая встреча завершилась со счетом 0:0. В финале сильнейшая команда из этой пары будет противостоять «Ювентусу».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Наполи».

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