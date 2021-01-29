«Аталанта» – «Наполи» – 2:0. Пессина забил гол, Миранчук в запасе. Онлайн-трансляция

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В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии «Аталанта» принимает «Наполи».

Первая встреча завершилась со счетом 0:0. В финале сильнейшая команда из этой пары будет противостоять «Ювентусу».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Наполи».

Аталанта – Наполи 2:0 (первый тайм)
Дата проведения
10 февраля, 22.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 10 Сапата, 2:0 – 16 Пессина.
АталантаГоллини, Шутало, Толои, Паломино, Гозенс, Фройлер, де Рон, Пессина, Гимшити, Сапата, Муриэль.
НаполиОспина, Хюсай (Мариу Руй, 42), Максимович, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски, Бакайоко, Инсинье, Элмаз, Лосано, Осимхен.
Предупреждения:
Паломино (7), Хюсай (25).

Календарь Кубка Италии

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