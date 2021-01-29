«Аталанта» – «Наполи» – 2:0. Пессина забил гол, Миранчук в запасе. Онлайн-трансляция

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии «Аталанта» принимает «Наполи».
Первая встреча завершилась со счетом 0:0. В финале сильнейшая команда из этой пары будет противостоять «Ювентусу».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Наполи».
- Дата проведения
- 10 февраля, 22.45, «Адзурри д′Италия»
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Аталанта –
Голлини, Шутало, Толои, Паломино, Гозенс, Фройлер, де Рон, Пессина, Гимшити, Сапата, Муриэль.
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Наполи –
Оспина, Хюсай (Мариу Руй, 42), Максимович, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски, Бакайоко, Инсинье, Элмаз, Лосано, Осимхен.