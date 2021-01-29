370 млн евро – налоги Месси с 2017 года, это самая крупная сумма в Испании. По контракту с «Барсой» он получил 500+ млн евро

Стал известен размер налогов, которые нападающий «Барселоны» заплатит после подписания контракта с каталонским клубом в 2017 году.

Некоторое время назад испанская газета El Mundo обнародовала детали соглашения, заключенного между «Барсой» и аргентинским футболистом. Максимальная сумма, которую форвард может получить по четырехлетнему контракту, – 555 237 619 евро.

Каталонская газета El Periódico de Catalunya сообщает, что футболист заплатит минимум 370 млн евро налогов с 2017 года, при этом около 275 млн евро из них – это подоходные налоги. Также Месси выплачивает налоги на имиджевые права (на них приходится около 15% от суммы налогов футболиста) и рекламные контракты.

Отметим, что Месси пока не получил всю сумму по контракту с каталонским клубом, поэтому выплатит оставшуюся часть налогов по окончании сезона.

Таким образом, каждый год футболист выплачивает около 70 млн евро налогов. Эта сумма варьируется каждый год. Он платит больше всех налогов в Испании.

Вскрылись детали контракта Месси: больше полумиллиарда за 4 года (грязными), подписной бонус – 115 млн, за лояльность – 78 млн