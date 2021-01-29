«Мы не ЦСКА, нам под силу справиться с «Динамо» Загреб». Рамирес о «Краснодаре» в ЛЕ

Защитник «Краснодара» поделился ожиданиями от предстоящих матчей с загребским «Динамо» в .

– «Краснодар» – единственный российский клуб, пробившийся в евровесну. Чувство гордости от этого наверняка вас переполняет?

– Безусловно, ведь вся команда работала на сто процентов, чтобы достичь этой цели. Наша работа сделала нас сильнее, объединила нас. Для нас, конечно, является большой мотивацией и радостью осознание того, что мы конкурентоспособны в Европе и что еврокубки для нашей команды продолжаются.

– Уже меньше чем через две недели вы возобновите сезон матчем против в Лиге Европы. Насколько хорошо команда готова к этой встрече? ЦСКА не смог справиться с хорватами, а «Краснодару» удастся?

– Мы не ЦСКА, нам под силу справиться с «Динамо». Я бы, в принципе, не стал сравнивать наши команды, потому что мы отличаемся. У нас разные стили игры, да и «Краснодар» находится сейчас совершенно в другом состоянии.

У нас почти оптимальный состав, мы много работаем на сборах: уделяем внимание физическим аспектам, работаем на выносливость, в то же время не забывая про менталитет.

– Давайте остановимся на менталитете. Мы не раз наблюдали картину, когда «Краснодар» отдавал победные матчи в тех же еврокубках на последних минутах или секундах. Это было и в нынешнем сезоне, и в предыдущих. Очевидно, что это какие-то психологические проблемы. Как с этим бороться?

– Наверное, для этого просто нужно время. Будем надеяться, что испытание ЛЧ станет для нас хорошей закалкой.

– Хорошо, Лига чемпионов – это дебютный, незнакомый турнир для , а вот Лигу Европы таковой уже не назовешь. Есть ли потенциал у клуба дойти до решающих стадий?

– Это наша цель. Мы знаем, что команды, участвующие в Лиге Европы, и сама лига очень конкурентоспособные. Но все будет зависеть только от нас, от того, насколько далеко мы хотим пройти. У нас отличный подбор качественных и талантливых футболистов. Все возможности, чтобы сделать этот шаг, есть, – сказал Рамирес.

В гостевом матче с «Динамо» сыграло вничью (0:0), а дома выиграло (3:1).