Куман о фоле Сусо на Альбе: «Не понимаю, почему ВАР не вмешался. Все твердили, что это пенальти»

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман подвел итоги первого матча полуфинала Кубка Испании с «Севильей» (0:2).

«Это слишком жестокий результат, слишком хороший для них. Я видел, что «Барселона» играла хорошо, создала очень явный момент для того, чтобы забить. Также мы оказывали большое давление во втором тайме, но я не могу терзать команду еще сильнее.

У нас впереди ответная игра. Надо постараться ее выиграть и выйти в финал.

При первом голе мы оставили слишком много свободного пространства в полузащите. При втором защитникам не нужно было пытаться создать офсайд, Умтити принял неверное решение. Он был хорош в других играх, но также и допускал ошибки, как и остальные футболисты. Критиковать лишь его несправедливо. Команда играла хорошо, мы проигрываем и побеждаем вместе.

В целом судья отработал хорошо. Всегда есть сомнения, когда речь идет о пенальти. Все твердили, что пенальти нужно ставить (Сусо и Жорди Альба боролись за мяч на левом фланге и упали за линией штрафной. Матеу Лаос зафиксировал фол со стороны Сусо, но назначил штрафной, а не пенальти – прим. Sports.ru). Причем не только представители «Барселоны». Я не понимаю, почему ВАР не вмешался.

Они фолили в центре поля, но также хорошо защищались. Это сильная команда с отличным составом.

Во втором тайме мы превосходили соперника, и надежда на второй матч остается. Хотя при 0:2 будет сложно.

Команда играла хорошо, и причин делать замены не было. Я тянул с ними до конца, потому что не видел, чтобы команда устала, мы резво шли вперед. Я был доволен вторым таймом», – сказал Куман.

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