НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Бостону», «Монреаль» уступил «Торонто»

В регулярном чемпионате НХЛ «Бостон» обыграл «Рейнджерс» (3:2 ОТ), «Монреаль» проиграл «Торонто» (2:4).
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
- 1:0 – 13 Готье (Лемье)
- 1:1 – 29 Вагнер ()
- 1:2 – 49 Бьорк (Миллер, Дебраск)
- 2:2 – 51 Руни (Линдгрен, Лемье)
- 2:3 – 61 Маршанд (Бержерон, Макэвой)
- Дата проведения
- 11 февраля, 03.30, «Bell Centre»
- 1:0 – 1 Андерсон (Друэн)
- 1:1 – 35 Дермотт (Таварес, Маззин)
- 1:2 – 41 Холл (Маззин, Таварес)
- 1:3 – 42 Михеев (Хайман, Керфут)
- 2:3 – 56 Татар (Романов, Чиарот)
- 2:4 – 58 Хайман (Маззин, Мэттьюс)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.