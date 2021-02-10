НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Бостону», «Монреаль» уступил «Торонто»

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В регулярном чемпионате НХЛ «Бостон» обыграл «Рейнджерс» (3:2 ОТ), «Монреаль» проиграл «Торонто» (2:4).

НХЛ

Регулярный чемпионат

Рейнджерс – Бостон 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Дата проведения
11 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 13 Готье (Лемье)
1:1 – 29 Вагнер ()
1:2 – 49 Бьорк (Миллер, Дебраск)
2:2 – 51 Руни (Линдгрен, Лемье)
2:3 – 61 Маршанд (Бержерон, Макэвой)
Вратари: Георгиев 29/32 – Раск 33/35.

 

Монреаль – Торонто 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)
Дата проведения
11 февраля, 03.30, «Bell Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Андерсон (Друэн)
1:1 – 35 Дермотт (Таварес, Маззин)
1:2 – 41 Холл (Маззин, Таварес)
1:3 – 42 Михеев (Хайман, Керфут)
2:3 – 56 Татар (Романов, Чиарот)
2:4 – 58 Хайман (Маззин, Мэттьюс)
Вратари: Прайс 20/23 – Андерсен 33/35.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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