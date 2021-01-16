Чемпионат мира по биатлону-2021. Смешанная эстафета. Логинов, Латыпов, Миронова и Кайшева выступят за Россию

10 февраля на чемпионате мира-2021 по биатлону в словенской Поклюке пройдет смешанная эстафета. За сборную России выступят Александр Логинов, , Светлана Миронова и .

Чемпионат мира

Поклюка, Словения

Смешанная эстафета

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.

Старт-лист

1. Россия ( , Эдуард Латыпов, , Ульяна Кайшева)

2. Норвегия ( , , , )

3. Франция ( , , Анаис Шевалье-Буше, )

4. Беларусь (Антон Смольский, Сергей Бочарников, Елена Кручинкина, )

5. Германия ( , , , Франциска Пройс)

6. Швейцария (Беньямин Вегер, Жереми Финелло, Селина Гаспарин, Лена Хекки)

7. Италия (Дидье Бьона, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци)...

10. Украина (Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима, Елена Пидгрушная)

11. Австрия (Давид Коматц, Симон Эдер, Дуня Здоуц, Лиза Тереза Хаузер)...

13. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Линн Перссон, Ханна Оберг)

14. Чехия (Ондржей Моравец, Михал Крчмарж, Маркета Давидова, Луция Харватова)

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