Умерла мать Клоппа. Тренер не был на похоронах из-за запрета на въезд из Англии

Ушла из жизни Элизабет – мать главного тренера .

Женщина умерла в возрасте 81 года. Похороны прошли в Германии во вторник. Клопп не смог их посетить по причине ограничений, введенных в Европе в связи с пандемией коронавируса.

Правительство Германии ранее запретило въезд на территорию страны из Великобритании. Это связано с распространением в Соединенном королевстве нового штамма коронавируса. Ограничения будут действовать до 16 февраля, но также ожидается, что срок их действия продлят.