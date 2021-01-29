Умерла мать Клоппа. Тренер не был на похоронах из-за запрета на въезд из Англии

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Sports.ru коронавирус Футбол

Ушла из жизни Элизабет – мать главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Женщина умерла в возрасте 81 года. Похороны прошли в Германии во вторник. Клопп не смог их посетить по причине ограничений, введенных в Европе в связи с пандемией коронавируса.

Правительство Германии ранее запретило въезд на территорию страны из Великобритании. Это связано с распространением в Соединенном королевстве нового штамма коронавируса. Ограничения будут действовать до 16 февраля, но также ожидается, что срок их действия продлят.

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